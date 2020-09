MUDANÇA Nomeado para superintendente da PF no Estado tem histórico de atuação em MS Marcelo Correia Botelho é delegado da Polícia Federal desde 2007

3 SET 2020 - 12h:23 Por Marcus Moura/CBN

Após mais de 30 dias sem comando, a superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul teve a nova chefia oficialmente anunciada nesta quinta-feira (03). O delegado Marcelo Correia Botelho assume o posto, conforme publicação do Diário Oficial da União. Botelho já foi oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e é delegado da Polícia Federal desde janeiro de 2007. Ele foi chefe de diversas especializadas na superintendência da PF em Campo Grande de 2007 a 2013. Confira: