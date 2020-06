AGRONEGÓCIO Nos cinco primeiros meses, agro representou 96% das exportações de MS Vendas do setor totalizaram US$2,2 bi entre janeiro e maio deste ano

22 JUN 2020 - 14h:07 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

As exportações do agronegócio, de janeiro a maio deste ano, representaram 96,38% da pauta Sul-mato-grossense e totalizaram US$2,2 bilhões em receita, uma alta de 8,63% com relação ao ano passado.

