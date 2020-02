IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NO CARNAVAL Nós não podemos constranger ou obrigar ninguém a nada, destaca subsecretária Carla Stephanini explicou o que a vítima deve fazer caso passe por alguma situação de importunação

19 FEV 2020 - 15h:46 Por Ingrid Rocha/CBN

O Carnaval está chegando e entre as preocupações deste período, está o assédio. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos, os casos relacionados a denúncias de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres aumentam 20% nos meses que o Carnaval é realizado. Nos últimos anos no país a campanha “Não é Não” ganhou força e em Campo Grande, a Subsecretaria de Políticas para a Mulher está realizando uma campanha com o tema: Vai na moral, respeite as minas no Carnaval!

Nesta quarta-feira (19), a subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini esteve nos estúdios da CBN Campo Grande e explicou sobre a diferença entre o assédio e a importunação sexual. Além disso, a subsecretária ainda falou sobre o que as mulheres devem fazer em caso de importunação sexual. Confira a entrevista: