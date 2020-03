ECONOMIA Nota MS Premiada dobrou pedidos de CPF na nota Governo do Estado vai divulgar vencedores do primeiro sorteio nessa terça-feira

2 MAR 2020 - 12h:57 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

O programa “Nota MS Premiada” conseguiu dobrar o número de pedidos de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) no documento fiscal das compras e serviços já no primeiro mês de atividade, saltando de 9% (dezembro) para 17,6% (janeiro). Segundo o chefe da unidade de educação fiscal de secretaria de Fazenda, Amarildo Cruz, mesmo no início, o programa já é considerado um sucesso.

Foram mais de 5 milhões de notas emitidas e que participaram do primeiro sorteio no último sábado (29). "No programa o cidadão passa a atuar como colaborador do fisco estadual, fiscalizando o recolhimento dos tributos ao exigir a emissão da nota fiscal. Além disso o consumidor pode ficar tranquilo que não existe qualquer convênio com a Receita Federal ou algum outro órgão fiscalizador. Muitos ficam com receio de informar o CPF na nota, mas existe a lei do sigilo fiscal e posso garantir que a única finalidade é diminuir a sonegação fiscal e aumentar a arrecadação", disse Amarildo Cruz. Confira a entrevista completa.