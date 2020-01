CONSUMIDOR Nota Premiada de Campo Grande premiará R$ 70 mil por mês Sorteio será por cupom sendo adquirido a cada R$ 20 em compra

29 JAN 2020 - 15h:23 Por Gabi Couto / CBN

Assim como o governo do Estado, que iniciou um programa de premiação em dinheiro para o contribuinte que emitir o CPF na nota fiscal, a prefeitura de Campo Grande começa a sortear os consumidores que praticarem a declaração do gasto com o documento. A partir do dia 03 de fevereiro as notas fiscais superiores a R$ 20 vão valer cupom para concorrer R$ 70 mil por mês. Os primeiros ganhadores serão conhecidos no dia 25 de março. O primeiro colocado receberá R$ 50 mil, o segundo R$ 15 mil e o terceiro R$ 5 mil. Confira os detalhes do programa na entrevista que o secretário Municipal de Finanças e Orçamento, Pedro Pedrossian Neto, concedeu a repórter Gabi Couto: