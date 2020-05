CLIMA Nova frente fria deve chegar em MS nos próximos dias Previsão é de chuva e queda na temperatura, segundo meteorologista Natálio Abrão

25 MAI 2020 - 09h:48 Por Ingrid Rocha/CBN

A temperatura deve cair novamente nos próximos dias no Mato Grosso do Sul. Segundo o meteorologista Natálio Abrão, a temperatura deve começar a subir a partir desta terça-feira (26), mas na quinta-feira (28) uma nova frente fria deve chegar no estado trazendo chuvas e baixas temperaturas, especialmente na região sul. Ouça os detalhes: