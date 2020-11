CBN MOTORS Nova Hilux chegando e vendas em alta Veja o panorama da semana no mundo automotivo

7 NOV 2020 - 10h:42 Por Paulo Cruz/Isabelly Melo

Toyota marca a apresentação da renovada picape Hilux e do SUV SW4 para o próximo dia 17. Saiba o que já descobrimos sobre esse modelo campeão de vendas. Também vamos falar do mercado de autos que cresce mês a mês. Descubra quem são os modelos mais vendidos e como deverá ser o fechamento do ano para as montadoras.