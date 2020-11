CBN MOTORS Nova Hilux SW4 e Mercedes GLE Coupé chegam para aquecer o mercado dos SUVs Nova SW4 chega com motor mais potente e diversos itens de segurança para agregar

28 NOV 2020 - 11h:05 Por Leandro Gameiro

Leandro Gameiro conversa com Sérgio Ferraz da SF carros&camionetas, junto com Leandro Moura, diretor executivo do autódromo internacional de Campo Grande.

Nova SW4 chega com motor mais potente e diversos itens de segurança para agregar seu valor. Os preços começam em R$202,4 mil e podem ultrapassar os R$314 mil em sua versão topo de linha. Já o Mercedes-Benz GLE Coupé chega em versão única, com preços a partir de R$675,9 mil.

No bate papo, falamos das novidades que estão por vir no autódromo internacional de Campo Grande, como novas categorias, novos eventos, diversos eventos automobilísticos.

