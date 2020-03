ID Nova Identidade começa ser emitida em MS Emissão da primeira via é gratuita, já a segunda via é mediante recolhimento de taxa

11 MAR 2020 - 18h:20 Por Beatriz Magalhães/CBN

A nova Carteira de Identidade começa a ser emitida no Estado. A nova identidade foi adotada desde o início deste mês de março pelo instituto de identificação de Mato Grosso do Sul, vinculado à Coordenadoria-Geral de Perícias da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança.

Para quem precisar obter a primeira ou segunda via da Carteira de Identidade, poderá optar por incluir os números de alguns documentos como: Número de Identificação Social (NIS); número no Programa de Integração Social (PIS) ou o número no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep); Cadastro de Pessoa Física (CPF); Cartão Nacional de Saúde; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação; Certificado Militar; Número do documento de identidade profissional expedido por órgão ou entidade legalmente autorizado. Confira: