ALTERAÇÕES Nova lei torna exame psicológico não obrigatório Mudança é específica apenas para algumas situações em que o motorista precise renovar CNH

14 OUT 2020 - 13h:58 Por Thais Cintra/ CBN

Saiba Mais Veto de Bolsonaro altera lei para motociclistas

As mudanças adotas pelo presidente Jair Bolsonaro em relação ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), foram sancionadas com vetos nesta terça-feira (14). Antes, a lei sobre obrigatoriedade de exames psicológicos determinava a realização de avaliação ao condutor que colocar em risco a segurança do trânsito. Conforme o governo, tal exigência viola o princípio constitucional do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão.

De acordo com Bolsonaro, a inclusão desse inciso no capítulo contraria o interesse público por gerar insegurança jurídica, ao encerrar norma restritiva de direito aberto e que admite interpretação, diante da ausência de critérios objetivos que a sustentem. "Ademais, o dispositivo trata a avaliação psicológica como uma punição, o que não se coaduna com as punições estabelecidas no CTB", afirmou.

Sobre a renovação da carteira de habilitação, o texto também mantém a obrigatoriedade de exames toxicológicos para motoristas das categorias C, D e E. O fim da obrigatoriedade do exame era um dos pontos polêmicos do texto e foi alvo de críticas de parlamentares e entidades ligadas ao setor.

Segundo a proposta, quem tem idade inferior a 70 anos também terá que se submeter ao exame a cada dois anos e meio, independentemente da validade da CNH. Objetivo é impedir que eventual mudança do prazo da carteira implique em alteração na periodicidade do exame.

(Agência Senado)