AGRONEGÓCIO Nova nuvem de gafanhotos no Paraguai deixa autoridades em alerta Praga surgiu na divisa com a Bolívia e Argentina

17 JUL 2020 - 13h:44 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Identificada no último domingo (12), a nova nuvem de gafanhotos surgiu no Paraguai, no Parque Cerro León, que abrange uma área do Parque Nacional de Defensores Del Chaco.

Com uma extensão de 10km², a praga está na região que faz fronteira com a Bolívia e a Argentina.

