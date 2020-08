EM CHAMAS Nova onda de estiagem pode acender alerta para volta do fogo no Pantanal Temperaturas devem se elevar a partir de quarta-feira aqui no Estado

21 AGO 2020 - 18h:37 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A mudança de clima contribuiu para a redução de incêndios no Pantanal. Segundo as informações divulgadas na live de atualização da Operação Pantanal II, desta sexta-feira (21), o número de focos de incêndio caiu de 47 para 7, entre os dias 16 e 17 de agosto, com a chegada da chuva.

No momento, há cerca de 13 focos na região, localizados na divisa com Mato Grosso e na fronteira com a Bolívia.

Agora, segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC/MS), Franciane Rodrigues, uma nova onda de estiagem deve atingir a região. “A partir de quarta-feira as temperaturas voltam a se elevar, a umidade relativa do ar começa a cair, e sem mais frente frias esperadas para o período, retornamos às condições do início deste mês”, explica.

A situação, segundo o Secretário Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, a previsão de falta de chuva traz um alerta não só para o Pantanal, como também para todo o Estado. “Confirmou a necessidade que nós temos de estabelecer um alerta novamente em relação às queimadas”, afirma.

O fogo causou muito estrago, queimou uma área correspondente a 12% da vegetação pantaneira (1.291 hectares), sendo 704 hectares no Pantanal sul-mato-grossense e 583 hectares do Pantanal mato-grossense. O coronel Moreira destacou, entretanto, que com o trabalho das equipes foi possível preservar mais de 92% da área pantaneira. “Estamos atentos para que esses pontos não venham a recrudescer”, frisou o comandante Guida.