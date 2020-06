AGRONEGÓCIO Nova tensão entre China e EUA pode beneficiar MS Governo chinês pediu para que empresas do país suspendessem compras de carne e s

2 JUN 2020 - 13h:51 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A China pediu para as empresas estatais suspendessem as compras de carne suína e de soja dos Estados Unidos. Segundo informações da agência Reuters, o pedido foi feito depois que o governo americano afirmou que vai eliminar o tratamento especial do país a Hong Kong para punir Pequim.

A China é um dos principais importadores de produtos Sul-mato-grossenses e, segundo o gerente técnico do Sistema Famasul, José Pádua, essa nova tensão pode favorecer o Estado. Saiba mais: