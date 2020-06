CBN MOTORS Nova Toyota Hilux dá as caras na Tailândia e vira assunto no Brasil Paulo Cruz e Leandro Gameiro falam sobre o modelo SW4, e o mercado das pick-ups no país

6 JUN 2020 - 11h:27 Por Redação/CBN

Paulo Cruz e Leandro Gameiro nos estúdios da Rádio CBN Campo Grande - Foto: Thas Cintra O CBN Motors deste sábado (06), destacou o lançamento da Toyota Hilux 2021, que vem com um visual mais agressivo e o motor mais potente. Outra novidade é o luxuoso modelo Ferrari Enzo, que foi leiloado pela bagatela de 2,3 milhões de euros, aproximadamente, R$12,9 milhões, e se tornou historicamente o carro mais caro da história a ser arrematado de forma online. A dupla do CBN Motors também falou do grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e de alguns modelos da marca, como: Doblò, Cronos, Toro e Ram 1500. Assista o vídeo:

