FINANÇAS Novas regras do ISS devem destinar R$ 60 milhões a prefeituras do Estado A partir do próximo ano até 2022 a cobrança do ISS passará por um período de transição

28 SET 2020 - 18h:11 Por Marcus Moura/CBN

A redistribuição da receita do ISS (Imposto Sobre Serviços) nas transições com cartões de crédito e débito deve render em torno de R$ 60 milhões ao ano para as prefeituras de Mato Grosso do Sul, segundo o presidente da associação dos municípios do Estado, Pedro Caravina. A mudança prevista em lei assegura que a competência da cobrança do ISS fica com o município onde o serviço é prestado ao usuário final. Atualmente, a cobrança é realizada pela cidade onde está localizada a sede do fornecedor. Apesar de entrar em vigor em janeiro de 2021, está previsto um período de transição para que os municípios se adaptem às novas regras com segurança. Confira: