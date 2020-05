TEMPO Nove bairros da Capital ficaram sem luz durante temporal Segundo Cemtec, temperatura deve cair para 10°C nas próximas horas

22 MAI 2020 - 18h:18 Por Marcus Moura/CBN

Nove bairros das diversas regiões de Campo Grande tiveram o fornecimento de energia suspenso devido as descargas elétricas e aos ventos fortes que derrubaram árvores, segundo informações da Energisa.

A distribuidora reforça que as ocorrências foram registradas em pontos isolados da cidade, mas que os bairros mais afetados até o momento são: Caiçara, União, Jardim TV Morena, Coophavila II, Vila Taveirópolis, Jardim São Conrado, Vila Carlota, Universitário e região do aeroporto.

Os técnicos da concessionária estão atuando para atender o volume atípico de ocorrências registradas no sistema e normalizar o mais rápido possível o fornecimento de energia dos clientes.

Previsão do Tempo

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é que a temperatura chegue aos 10°C nas próximas horas. De acordo com boletim enviado a CBN, pelo meteorologista Natalio Abraão, os ventos na cidade Morena atingiram 48,6 km/h, com chuva de 1,1 milímetro. Iguatemi deve registrar alagamentos com chuva de 64,1 milímetros e ventos de 66 km/h. O vendaval mais forte deve ser registrado em Corumbá, com ventos de 81,2 km/h. Em Três Lagoas, os ventos devem atingir 47 km/h com precipitação 0,6 milímetro.