EDUCAÇÃO MS Nove em cada dez estudantes foram atendidos virtualmente Desde o dia 23 de março, cerca de 210 mil estudantes da rede estadual estão com as aulas presenciais suspensas

8 MAI 2020 - 07h:48 Por Isabelly Melo

Um novo levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED) no final de abril constatou que desde o início das medidas preventivas ao avanço do novo coronavírus, 98,08% dos estudantes matriculados na rede estadual de ensino foram atendidos com o uso e recursos virtuais, seja de forma integral ou parcial.

O dado segue na mesma linha da pesquisa anterior, que apontou números similares nas primeiras duas semanas de suspensão das atividades presenciais.

Desde o dia 23 de março, cerca de 210 mil estudantes da rede estadual, das 345 unidades escolares, nos 79 municípios do Estado estão com as aulas presenciais suspensas, passando as atividades para o meio online.