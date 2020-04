ENTREVISTA Novo chefe do Minstério Público aposta na inovação Procurador Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, disse que tecnologia ajuda no atendimento em tempos de pandemia

10 ABR 2020 - 12h:50 Por Ginez Cesar/CBN

O novo procurador geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda, em entrevista à rádio CBN Campo Grande nessa sexta-feira (10) disse que vai assumir o Ministério Pùblico do Estado com a visão de melhorar ainda mais os serviços nas comarcas. Pra isso, o novo chefe do MPE afirma que o a inovação e a tecnologia ajudam o trabalho de sevidores e promotores em todo estado. "Nessa pandemia temos percebido que a produtividade dos trabalhos até aumentou nos serviços que precisam de análise e produção de documentos", disse ele ao reforçar que as necessidades do momento também ampliam a visão sobre as adequações no trabalho. "Já sabemos que o momento é de cautela, de economia e adaptações, por isso precisamos ser conscientes e conduzir os trabalhos da melhor maneira possível. Alexandre deve assumir o MPE em maio e fica até 2022. Confira a entrevista: