POLÍTICA Novo confirma nomes para disputar capital pela primeira vez Guto Scarpanti e Priscila Afonso foram aprovados após um longo process

1 JUL 2020 - 15h:44 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Após cinco anos de sua homologação como partido político, o NOVO participa pela primeira vez das eleições municipais em Campo Grande.

“O NOVO tem como pilar fundamental a não utilização de recursos públicos para campanha ou para manutenção de sua estrutura partidária. Com o crescimento da base de filiados garantimos tanto a representatividade de nossos ideais e valores, como também os recursos financeiros necessários para continuarmos desenvolvendo esse projeto” explica Alex Jornada, presidente municipal do NOVO em Campo Grande.

Após um longo e rigoroso processo seletivo, foram aprovados para chapa que irá concorrer à prefeitura da capital Guto Scarpanti, postulante ao cargo de prefeito, e Priscila Afonso, vice. A primeira experiência de ambos na política, foi nas eleições de 2018 como candidatos a deputado federal pelo partido NOVO. Com a experiência adquirida na última campanha e um maior conhecimento do partido NOVO em todo o país, Guto e Priscila serão a opção de renovação frente à política tradicional local.

Dois profissionais que unem experiência na gestão privada e pública, conhecimento da realidade do município, histórico de ativismo político em torno de pautas que envolvem a defesa das liberdades, simplificação e redução do estado, além de foco na prestação dos serviços básicos e com qualidade à população, a fim de que possam beneficiar a vida das pessoas, principalmente aquelas menos favorecidas, as quais são as mais penalizadas quando o assunto é alta carga tributária em detrimento do pequeno retorno à população.

“Sempre atuei no setor privado, como empreendedor e como gerente comercial no setor industrial, sentindo na pele as dificuldades e entraves para se gerar riqueza e empregos em nossa cidade. Foi fundamental para minha formação política a capacitação recebida ao longo do processo seletivo do NOVO e o MBA que concluí recentemente. Hoje me sinto confortável para, junto com a Priscila, buscarmos uma cidade melhor para todos. ”, diz Guto.

Priscila Afonso, postulante aprovada no processo seletivo à vice-prefeita, é graduada em Odontologia pela UFMS, havendo atuado como dentista nas unidades de saúde da periferia da capital por 16 anos, conhecendo de perto a realidade da administração direta de Campo Grande. Aprovada em concurso público, atualmente é Auditora Estadual de Controle Externo.

“Acredito que minha convivência por 16 anos junto às pessoas e sua dura realidade na periferia aliada à minha experiência profissional como auditora no controle aos gastos públicos adicionam à chapa competências importantes para enxugarmos a máquina pública e direcionarmos os investimentos e os esforços para quem mais precisa. Sabemos que, para avançar nas agendas municipais, é necessário conhecimento técnico, além do entendimento sobre como funciona a administração pública e seus gastos. ”, reforça Priscila.