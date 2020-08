NAÇÃO CHEVROLET Novo Cruze Turbo LT 2020 é o terceiro mais vendido da categoria Sedan possui motor 1.4 turbo e une segurança, conforto e tecnologia

20 AGO 2020 - 17h:35 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O novo Chevrolet Cruze Turbo LT 2020 chegou no mercado com a inovação e sofisticação necessária para qualquer trajeto. O sedan possui a potência de um motor 1.4 turbo e une segurança e conforto, tudo o que você precisa para o seu primeiro carro.

Não é à toa que o automóvel foi o terceiro mais vendido da categoria em julho no país, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O veículo conta com airbag duplo, laterais e cortina, além de alarme anti-furto, sistema de freios ABS e cintos de segurança de três pontos, com aviso sonoro para a utilização do motorista e do passageiro, garantindo uma maior seguridade para a sua família.

Um dos maiores diferenciais do sedan e importante ponto para a escolha dos carros e a tecnologia. Com o Wi-Fi nativo* você e todos os passageiros estarão conectados em qualquer lugar e a qualquer momento.

Ficou curioso para conhecer mais sobre o novo Cruze? Todas as especificações você encontra na Nação Chevrolet!

Confira alguns detalhes do Novo Cruze: