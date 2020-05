MS CULTURA PRESENTE Novo edital emergencial para cultura terá dez dias de inscrição Fundação de Cultura pretende abrir o edital na próxima semana

29 MAI 2020 - 13h:57 Por Ingrid Rocha/CBN

O II edital emergencial MS Cultura Presente deve ser lançado na próxima semana, segundo a diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro. Neste edital, os profissionais terão 10 dias para fazer a inscrição. Os selecionados vão receber R$ 1.800,00, dividido em duas parcelas de R$ 900,00.

A novidade deste segundo edital é que profissionais da economia criativa (moda, designer e gastronomia) e pesquisador cultural e produtor cultural vão poder participar.

O novo edital está sendo aberto para preencher as vagas remanescentes do primeiro edital que foi lançado em abril. Os artistas selecionados terão os trabalhos divulgados nas plataformas digitais da Fundação de Cultura. Confira a entrevista com a diretora-presidente da Fundação: