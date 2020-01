POLÍTICA Novo entrará na disputa pela prefeitura Esta é a primeira vez que a sigla participa da disputa pelo Executivo Municipal

11 JAN 2020 - 09h:07 Por Gabi Couto/CBN

A corrida eleitoral pela Prefeitura de Campo Grande ganhou um novo personagem nesta semana. O partido Novo escolheu o empresário Guto Scarpanti paraconcorrer a sucessão do prefeito Marcos Marcello Trad (PSD).

Esta é a primeira vez que a sigla participa da disputa pelo Executivo Municipal. Para chegar até o nome do empresário, um rigoroso processo seletivo interno foi

realizado desde outubro do ano passado.

”Foram três etapas de avaliações. A primeira de avaliação curricular, com alguns requisitos mínimos para a vaga de prefeito, como experiência de gestão de empresa, além das informações pessoais. A segunda fase foi com o diretório nacional, sendo que passei por duas entrevistas e por último tive que desenvolver uma apresentação para o partido dos principais problemas da capital e suas soluções”, relembra.

Guto participou das eleições de 2018, concorrendo a vaga de deputado federal. Ele recebeu pouco mais de 4 mil votos. Neste ano o pleito será dia 4 de outubro.