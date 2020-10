ALERTA Novo golpe mira usuários de cartões com tecnologia de aproximação Procon-MS faz alerta para que população não seja alvo. Golpistas se aproximam de pessoas que levam o item em bolsos ou mochilas.

22 OUT 2020 - 10h:19 Por Loraine França

O Procon de Mato Grosso do Sul está alertando a população para um novo tipo de golpe. Dessa vez, em cartões de débito e crédito que utilizam a tecnologia NFC (em inglês, Near Field Communication), e são habiliados para realizarem compras apenas com aproximação rápida nas maquininhas.

