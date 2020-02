POLÍTICA Novo líder do governador na AL diz que função é cercada de desafios para 2020 Gerson Claro diz que nem sempre as pautas do governo são populares e defende uma interlocução pautada na transparência entre governo e deputados

17 FEV 2020 - 13h:13 Por Ginez Cesar/CBN

"Sabemos que nem todas as pautas são populares e isso aumenta a responsabilidade em saber conduzir os assuntos considerados importantes". A avaliação é do deputado estadual Gerson Claro (PP), que assumiu a liderança do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O deputado assumiu o função até então desempenhada pelo deputado Barbosinha (DEM), que deve se lançar candidato à Prefeitura de Dourados. Gerson diz que ao longo do ano a proposta é avançar nos temas de interesse do estado junto aos deputados com muita transparência. Confira a entrevista completa: