CBN MOTORS Novo Nivus, chagada da nova Strada e as notícias da semana Principais novidades do segmento automotivo no nosso papo da semana

30 MAI 2020 - 12h:50 Por Paulo Cruz/Ingrid Rocha

Leandro Gameiro e Paulo Cruz - Foto: Ingrid Rocha/CBN No CBN Motors tem as notícias do novo SUV com estilo coupé da VW, tem a data certa da chegada da nova Strada, tem sistema de “assa o carro” por dentro para acabar com o coronavírus e muito mais notícias no programa desta semana. Confira a entrevista:

Deixe seu Comentário