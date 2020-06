CBN MOTORS Novo Pajero Sport e Volvo XC40 híbrido chegam para brigar no mercado Apresentados essa semana, de forma online, os novos SUVs chegam para se aliar a concorrência

20 JUN 2020 - 10h:52 Por Leandro Gameiro/Ingrid Rocha

No CBN Motors deste sábado (20), Paulo Cruz e Leandro Gameiro, tiveram um papo bacana com o time de vendas da Fiat Enzo. Antônio Souza, falou sobre compras PCD e Marcelo Santana, falou do feirão nacional, com ofertas e condições especiais.

Falamos também, do novo Mitsubishi Pajero Sport HPE-s, que chega renovado, recheado, mais caro e pode custar até R$318.990. Teve também o Volvo XC40, que agora tem opção híbrido, fazendo com que a marca fique 100% eletrificada.

Aumento de vendas no mercado de picapes, anima os concessionários da capital. Confira o programa: