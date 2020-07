NA CAPITAL Novo ponto de testes rápidos começa a funcionar nesta sexta-feira Nova unidade deve fazer cerca de 400 exames por dia

10 JUL 2020 - 13h:48 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

As atividades do segundo ponto para realização de exames de diagnóstico para coronavírus serão iniciadas nesta sexta-feira (10). A nova unidade deve fazer cerca de 400 testes rápidos por dia.

Localizado na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, na Rua Bahia, 355, o ponto não funcionará pelo sistema drive-thru. Para realização de testes neste novo local o sistema de agendamento é necessário entrar em contato pelo disk-covid, pelo telefone 67 3311 6262. O diferencial é que o local funcionará no período noturno, das 18h30 até as 23h30.

O paciente que realizar o agendamento irá até o local, irá descer do carro e irá entrar em uma das duas salas de testagem. O exame será aplicado por profissionais da Sesau. A ação é da Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Educação e Sesau.

O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, reforça que o aumento no número de testes e uma nova opção de horário são pontos fundamentais para ampliar a testagem no Estado, porém é necessário que a população faça sua parte e cumpra as medidas sanitárias para evitar a propagação do vírus. “Houve um aumento expressivo na procura por agendamentos de exames nos drive-thrus de MS, resultado do aumento no número de casos confirmados e o avanço da doença, já como resultado da baixa adesão ao isolamento social por parte da população. Atualmente, por semana são realizados mais de 4 mil testes RT PCR e testes rápidos no Estado. Com a ampliação, serão aproximadamente 6 mil testes semanalmente”.

(Com informações da Secretaria Estadual de Saúde)