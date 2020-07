INFORMAÇÃO Portal do Correio do Estado inova conceito de informação Adequar o jornal impresso também é uma das metas do grupo

7 JUL 2020 - 11h:48 Por Redação/CBN

O novo do Portal Correio do Estado foi lançado no início do ano com a missão de inovar o conceito de infomação em Mato Grosso do Sul. Para o diretor administrativo do grupo, Marcos Rodrigues, o portal é focado em novos conteúdos de jornalismo e ferramentas de comunicação mais modernas, como o podcast e o newsletter.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta terça-feira (7) Marcos disse que o novo site celebra os 66 anos de trajetória do Correio do Estado, fundado em 7 de fevereiro de 1954. "O jornal busca manter a fidelidade do leitor por meio de um conteúdo de excelência e um layout intuitivo e moderno. Sempre buscamos melhorar o conteúdo jornalístico do Correio do Estado, para que o leitor possa ter todas as informações em um único lugar. Com esse novo layout vamos continuar trabalhando com notícias mais elaboradas e informações apuradas com precisão e profundidade. É a qualidade ao invés da quantidade”, disse. Confira a entrevista: