POLÍTICA Novo Prodes deve ser votado com emendas em 2020 Texto chegou na Câmara Municipal nesta semana e não atende reivindicações

19 DEZ 2019 - 19h:21 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Foram aprovados na sessão desta quinta-feira 10 Projetos de Lei de autoria do Executivo que autoriza a concessão de incentivos a empresas no âmbito do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande). As propostas preveem concessão de incentivos fiscais, com redução de tributos, como IPTU e ISS, e em alguns casos doações de terrenos. O incentivo favorece investimentos e geração de empregos pelas empresas beneficiadas.

Foram aprovados os seguintes Projetos: 9649/19 para atender a Associação Municipal Atlético Clube (Amac), o 9635/19 referente à empresa Cesarski Cutelaria Eireli, o 9613/19 para a Bio Resíduos Transportes Ltda, o 9612/19 para a empresa Tecno Foods Ltda, o 9644/19 para o Centro Radiológico de Campo Grande Ltda, , o 9634/19 para a V.R.S. Materiais para Construção Ltda, o 9618/19 para a Cervejaria Mobier Ltda, o 9616/19 para a empresa Rezende & Rezende Ltda, e o 9615/19 para a Gusson Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda.

os vereadores cobram nova lei para reformular e tornar mais rígidas as regras do Prodes. O Executivo encaminhou nesta semana à Casa de Leis o Projeto de Lei Complementar 669/19, que institui o Programa Municipal de Incentivo e Apoio às Redes de Desenvolvimento Socioeconômico (PRO-REDES), substituindo a legislação que estava em vigor há mais de 20 anos, com objetivo de fomentar o desenvolvimento da Capital. A proposta está sendo analisada pelos vereadores e muitos já apresentaram emendas propondo alterações. Essa nova legislação, porém, será válida para projetos futuros de incentivo e as propostas votadas nesta quinta-feira ainda estão regidas pela lei em vigor. Os projetos de incentivo às empresas não podem ser votados no próximo ano em função de restrições eleitorais.