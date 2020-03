CBN MOTORS Novo Renault Duster chega mais requintado Veja como ficou e como anda o novo SUV da Renault que chega para brigar forte

7 MAR 2020 - 09h:52 Por Paulo Cruz/Isabelly Melo

Paulo Cruz e Leandro Gameiro falam da polêmica gerada por um vídeo na internet que diz que você será pego no teste do bafômetro se usar álcool em gel dentro do para tentar se livrar dos vírus que andam por aí. Isso é fake ou pode acontecer?

Tem também a notícia do cancelamento do Salão do Automóvel de 2020. O que será que vai acontecer com ele?

A dupla ainda comenta sobre o novo Renault Duster, que chega já como modelo 2021. "Já andamos e vamos contar tudo sobre esse SUV para vocês", comenta Paulo Cruz.

Tem ainda a volta do Fiat 500 só que agora com motor elétrico e também o que vem por aí, alguns bons lançamentos que que estão chegando.