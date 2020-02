CAMPO GRANDE Novo titular da Funai-MS quer integrar indígenas à sociedade José Magalhães diz que foi indicado por membros indígenas para ocupar o cargo

5 FEV 2020 - 13h:35 Por Luis Vilela

Na manhã desta quarta-feira (5), o capitão reformado do Exército José Magalhães Filho assumiu a coordenação regional da Funai (Fundação Nacional do Índio) em Campo Grande. Por orientação da Funai, a Polícia Federal foi acionada para conter uma possível manifestação.

Magalhães conta que seu relacionamento com os indígenas nasceu recentemente durante o período eleitoral de 2018. No período ele era candidato a deputado federa, e durante a campanha conheceu uma família de indígenas que o apresentou a outras tribos no Estado. “Passeia conviver, discutir e observar a realidade dos problemas e achei que era um ‘terreno fértil’ para que eu pudesse participar e dar a minha contribuição”, disse.

De acordo com o ex-militar, um grupo de caciques fizeram um abaixo-assinado pedindo para que a senadora Soraya Thronick (PSL) indicasse seu nome a coordenação da Funai-MS. “Eu tenho a compreensão de que a grande maioria dos caciques vão me dar um crédito”

Durante a entrevista a jornalistas, o novo coordenador da Funai falou sobre as prioridades para os indígenas em Mato Grosso do Sul, do objetivo do governo federal em integrar os indígenas à sociedade e sobre o sucateamento da instituição no Estado. Ouça a entrevista