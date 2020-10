CBN MOTORS Novo Versa e Amarok de 258 cv Modelos prometem agitar o segmento dos sedãs e das picapes

31 OUT 2020 - 10h:01 Por Gabi Couto/CBN

No CBN Motor de hoje, Paulo Cruz, Leandro Gameiro e Sérgio Ferraz comentam os lançamentos da semana: novo Nissan Versa, já testado por nossa equipe, e Amarok V6 com motor anabolizado de 258 cv de potência que chaga por quase R$ 260 mil na versão mais equipada.

Tem ainda mais novidades no segmento das picapes, com modelo da Renault e Peugeot chegando em breve ao Brasil.