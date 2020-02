SARS-COV-2 Novo coronavírus terá comportamento monitorado no país, diz ministro Brasil tem primeiro caso confimado

27 FEV 2020 - 10h:49 Por Loraine França

O caso confrmado do novo coronavírus é o primeiro do Brasil e, também, da América do Sul. Um homem de 61 anos, que reside em São Paulo, apresentou sintomas da doença três dias após retornar de viagem à Itália. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por se tratar de um novo vírus circulando em país tropical, o comportamento do Sarc-Cov-12 será monitorado.

