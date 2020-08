CENÁRIO Número de abertura de empresas em 2020 no Estado é o maior em 20 anos, revela Jucems Índice de fechamento neste ano já é 50% maior que no ano passado

12 AGO 2020 - 16h:08 Por Marcus Moura/CBN

Mesmo com todos os efeitos negativos causados pela crise econômica, Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 873 novas empresas em julho deste ano 2020, o maior número em toda série histórica da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso o Sul) desde janeiro de 2000, segundo dados da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

No mesmo mês foram fechadas 419 empresas, o resultado é 38,28% maior em relação ao mesmo período de 2019, quando fecharam 303 empresas. No acumulado de janeiro a julho de 2020 foram fechadas na Jucems um total de 2.397 empresas, 50,19% a mais em relação às 1.596 fechadas no mesmo período do ano passado.

“O número recorde de abertura de empresas em julho é um excelente resultado para Mato Grosso do Sul e um sinalizador importante de que as medidas tomadas pelo Governo do Estado neste período de pandemia, com o programa Prosseguir, têm permitido ao setor empresarial responder positivamente, com a abertura de novas empresas e também de empregos. Sabemos que a retomada da economia é um processo gradual e esse desempenho do último mês reforça que estamos no caminho certo”, comenta o secretário Jaime Verruck, da Semagro. Confira: