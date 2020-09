ECONOMIA Número de empresas abertas em agosto é o segundo maior do ano Dos 753 novos empreendimentos, 458 são do setor de serviços

9 SET 2020 - 17h:08 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A abertura de empresas em Mato Grosso do Sul segue mostrando recuperação, após ser impactada pela pandemia de Covid-19. Em agosto foram abertos 753 novos negócios no Estado, sendo o segundo maior número mensal de 2020. Os números são da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso o Sul), órgão vinculado à Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

O resultado de agosto só perde para o mês de julho, quando foram abertas 873 empresas, um recorde para a série histórica da Jucems. Do total computado agosto, 458 empresas são referentes ao setor de Serviços, 260 de comércio e 35 da indústria. Os dados da Jucems não incluem os MEI’s – Micro Empreendedores Individuais, que são constituídos de forma virtual em portal próprio do Governo Federal.

“Os números mostram números extremamente positivos para a economia de Mato Grosso do Sul, refletem que os empreendedores estão acreditando no processo de retomada e nós sugerimos cautela neste momento que ainda é de transição. E setor de serviços ao mesmo tempo que foi o mais impactado, consegue se recuperar, mostrando uma nova dinâmica da economia”, afirma o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro.

De acordo com a atividade econômica principal, os segmentos que mais se destacaram em agosto foram transporte rodoviário de cargas (35); comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (29); holdings de instituições não-financeiras (19); construção de edifícios (18); atividade médica ambulatorial (16) e criação de bovinos para corte (16).

Campo Grande foi responsável por 41,5% das novas empresas do último mês, que somam 313 cnpjs. Dourados aparece em segundo com 94 unidades, seguido por Três Lagoas com 37, junto com Ponta Porã, também com 37 novas empresas.

Fechamento de empresas

Em agosto de 2020 foram fechadas 375 empresas na Jucems, sendo 165 no Comércio, 191 no setor de Serviços e 19 na indústria. O resultado é 35,8% maior em relação ao mesmo período de 2019, quando fecharam 276 empresas. No acumulado de janeiro a agosto de 2020 foram fechadas na Jucems um total de 2.673 empresas.

Além dos impactos econômicos decorrentes da pandemia do Covid-19, outro fator tem contribuído para o fechamento das empresas. Em novembro de 2019 o Governo Federal extinguiu a cobrança da taxa pelas juntas comerciais brasileiras para fechamento de empresas, determinada pela Lei da Liberdade Econômica – Lei 13.874 de 20/09/2019.

Os três municípios com maior abertura de empresas também registram os maiores números de fechamento de empreendimentos em agosto de 2020. Em Campo Grande foram fechadas 135 empresas, em Dourados 46 e em Três Lagoas foram 24.

Os setores mais impactados são o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios que fechou 24 empresas em agosto, seguido por restaurantes e similares que perdeu 19 negócios e o transporte rodoviário de cargas que fechou 18 cnpjs em agosto.

(Com informações da Semagro)