CAMPO GRANDE Número de inadimplentes em setembro foi 6% maior que no mesmo período de 2019, diz Serasa Falta de educação financeira das pessoas contribui para resultado, avalia especialista

5 NOV 2020 - 14h:27 Por Marcus Moura/CBN

O número de consumidores inadimplentes cresceu 6,1% em Campo Grande entre setembro de 2019 e 2020, segundo dados da Serasa Experian. No ano passado, 308.146 pessoas estavam na lista da inadimplência. Já neste ano, o número subiu para 327.144. O mês com o maior número de consumidores nesta situação em 2020 foi abril (342.181). Para Guilherme Casagrande, gerente da Serasa, a falta de educação financeira das pessoas com acesso a crédito contribui para o crescimento do contingente de pessoas com contas em atraso. Confira: