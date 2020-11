ALERTA Número de internados covid-19 volta a crescer em Mato Grosso do Sul No estado, 390 pessoas estão internadas, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde

26 NOV 2020 - 10h:57 Por Ingrid Rocha/CBN

Em Mato Grosso do Sul, 390 pessoas estão internadas com covid-19, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quinta-feira (26). Há pouco mais de duas semanas 206 estavam internadas no estado. Ouça os detalhes: