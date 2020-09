NOVO CORONAVÍRUS Número de internados em UTIs supera clínicos em MS Estado registrou 815 novos casos de covid-19 e 13 mortes

24 SET 2020 - 11h:44 Por Ingrid Rocha/CBN

Em Mato Grosso do Sul, o número de pessoas internadas com covid-19 em leitos de UTI superou as internações em leitos clínicos. No estado 457 pessoas estão hispitalizadas, sendo 235 em leitos de UTI e 222 em leitos clínicos. A maioria das internações é em leitos públicos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (24) pela Secretaria de Saúde. O estado registrou 815 novos casos e 13 mortes pela doença. A taxa de letalidade continua em 1.8 e a de contágio 1.05. MS contabiliza 66.426 casos, sendo que 58.667 estão recuperados. Ouça os detalhes: