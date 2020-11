MESMO NA PANDEMIA Número de licenciamentos pagos em 2020 é o maior desde 2011, diz Detran Entre janeiro e outubro foram emitidos 807 mil documentos. Em 2011, durante todo o ano, foram 474 mil

10 NOV 2020 - 13h:35 Por Marcus Moura/CBN

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) registrou o maior número de licenciamentos quitados dos últimos nove anos entre janeiro e outubro deste ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 7%. Até o momento, foram emitidos 803.760 documentos. Em 2011, durante todo o ano, foram contabilizados 474 mil. Confira: