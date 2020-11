RETRATO Número de pedidos de seguro-desemprego cai 17% em outubro Maior parte das solicitações do benefício foi feita presencialmente

3 NOV 2020 - 17h:13 Por Marcus Moura/CBN

O número de pedidos de seguro-desemprego em Mato Grosso do Sul caiu 17,5% na primeira quinzena de outubro, na comparação com o mesmo período de setembro. Nos primeiros quinze dias do mês passado foram 3.145 pedidos. Em setembro foram 3. 814, sendo que metade foram feitos pela internet. Confira: