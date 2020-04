EFEITO CORONA Números de casos de coronavírus dobram em uma semana MS amplia leitos para assistência a pacientes com a covid-19

1 ABR 2020 - 17h:44 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Com mais três exames positivos para coronavírus (Covid-19), o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 51. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) monitora outros 39 casos suspeitos. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (01.04) em coletiva de imprensa online com autoridades do Governo do Estado.

Os casos novos são uma mulher de 36 anos, de Campo Grande, notificada em 30 de março, um homem de 60 anos, de Dourados, notificado em 25 de março, e um homem de 53 anos, de Três Lagoas, notificado em 28 de março. Do total de casos confirmados, sete pacientes estão internados, 16 estão em isolamento domiciliar e 27 pessoas finalizaram a quarentena e estão sem sintomas. O Estado mantém um óbito pela doença.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 595 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 494 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e onze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 39 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus.

LEITOS

Para somar no tratamento de pessoas com covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) aumentou em 281 o número de leitos clínicos em três cidades: Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Outros 135 leitos de UTI foram instalados em oito municípios: Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas.

A transmissão online nas redes sociais também ressaltou o alongamento de prazos da quarentena, como a suspensão das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino, que segue até 3 de maio. Demais prorrogações também continuam. Entre elas a proibição de férias de servidores da Saúde e do Corpo de Bombeiros; a proibição de eventos com aglomerações de pessoas; e a suspensão dos prazos administrativos.