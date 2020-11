NOVO SISTEMA Boleto pode ser o mais atingido pelo PIX, destaca especialista Eduardo Bruzzi explicou sobre as mudanças que o novo sistema pode trazer para o sistema bancário e de pagamentos

19 NOV 2020 - 12h:45 Por Ingrid Rocha/ Thais Cintra CBN

Em entrevista à CBN Campo Grande nesta quinta-feira (19), o professor e coordenador da Future Law e Mestre em Direito da Regulação pela FGV, Eduardo Bruzzi, explicou sobre a mudança de paradigmas para o sistema bancário e de pagamentos com a chegada do Pix. Bruzzi também é autor do livro “Banking 4.0: Desafios Jurídicos e Regulatórios do Novo Paradigma Bancário e de pagamentos”.

Para o especialista, os boletos possivelmente serão os mais atingidos com a chegada desse sistema e ainda destacou que em curto prazo não acredita no fim das “maquininhas”. Confira a entrevista: