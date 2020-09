RCN/CBN EM AÇÃO € LIVE 2020 “O Brasil demorou muito para perceber que uma saída liberal é melhor que uma saída estatal”, responde Rodrigues ao Secretário de Governo, Eduardo Riddel O ex-ministro palestrou nesta terça-feira em diversos canais digitais a convite do Grupo RCN de Comunicação

29 SET 2020 - 20h:01 Por Alan Kaká/CBN

Uma das perguntas dirigidas ao vivo na live realizada nesta terça-feira (29) ao ex-ministro da Agricultura e embaixador especial da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) para o cooperativismo mundial, Roberto Rodrigues, foi feita pelo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

“Nesse momento de taxa de juros tão reduzida, quando nós vamos destravar o acesso ao crédito agrícola com o capital internacional?” questionou Eduardo ao palestrante Roberto Rodrigues.

“Eu diria de uma forma bastante prosaica que o nosso problema é ter um sistema financeiro muito concentrado. Há uma espécie de grupo pequeno que toma posições de forma mais ou menos homogênea em relação ao crédito. Mas isso está mudando. O mercado de finanças vai evoluindo. Nós precisamos ampliar o mercado financeiro brasileiro e flexibilizar o uso desses papeis novos no financiamento do crédito rural. O Brasil demorou muito para perceber que uma saída liberal é melhor que uma saída estatal”, respondeu Rodrigues ao secretário de governo de MS.

Vendendo o peixe

Antes de dirigir sua pergunta ao palestrante, o secretário de governo do estado aproveitou a oportunidade para apresentar dados sobre MS.

“Nos últimos 15 anos em MS houve uma redução de 40% de pessoas que beiravam a pobreza extrema para apenas 5%. Isso veio acompanhado da diversificação da produção e da industrialização, que talvez seja o primeiro passo para a agregação de valor”, ressaltou Riddel.

“O estado tem buscado ser o mais competitivo possível. Segundo os parâmetros do Ranking de Competitividade dos Estados da CLP nós já somos o 6 estado mais competitivo", afirmou ainda Riedel.

RCN/CBN em Ação – Live 2020

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

Próximo encontro

O próximo palestrante do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020 é o professor e fundador da Sapiens Consultoria em Desenvolvimento de Lideranças, Eugenio Mussak. O encontro virtual acontecerá no dia 20 de outubro (terça-feira), também às 18h, e terá como tema principal comportamento e importância da gestão das organizações do futuro.

Formado em medicina, Mussak leciona há mais de 40 anos, tendo se especializado em educação corporativa. Na Rádio Estadão/ESPN, conduz um programa chamado "Papo de Lider Entrevista", no qual conduz entrevistas com executivos, empresários e personalidades que fazem a diferença.

Autor de cinco obras, entre elas: Gestão Humanista de Pessoas (2010) e Preciso Dizer o que Sinto (2010), ele também escreve a coluna “Para Pensar Bem", na Revista Vida Simples, da Editora Abril, onde fala sobre comportamentos e angústias humanas.

