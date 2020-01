SAÚDE "O combate a Dengue deve ser uma ação de todos", diz secretário

17 JAN 2020 - 13h:38 Por Redação/CBN

O secretário municipal de Saúde foi o entrevistado desta sexta-feira (17), no Programa CBN Campo Grande, e ao jornalista Otávio Neto, José Mauro Filho falou das ações que estão sendo desenvolvidas pela prefeitura de Campo Grande que visam combater a proliferação do mosquito causador da dengue, zika e chikungnya. Para o secretario, além do esforço do poder público, será necessário a participação da população para evitar uma nova epidemia de dengue na Capital e em todo o Mato Grosso do Sul. Confira entrevista: