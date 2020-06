CBN FESTA E EVENTOS O consumo será como antes? Especialista em marketing e administradora de empresas mapeia esse momento

13 JUN 2020 - 11h:56 Por José Marques/Isabelly Melo

Bianca Botelho especialista em marketing esteve nessa manhã de sábado nos estúdios da CBN Campo Grande onde conversou com Jose Marques do CBN Festas e Eventos sobre as tendências do consumo nos dias de hoje. Vale apena acompanhar e ficar por dentro do que está acontecendo.