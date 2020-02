VIVA CASA CBN O desafio do destino dos resíduos sólidos foi tema do Viva Casa A legislação impõe mudança de conduta e atitude para reduzir o impacto ao meio ao meio ambiente

22 FEV 2020 - 10h:49 Por Luciane Mamoré/Isabelly Melo

Reuso, reciclagem e gestão de recursos sólidos são aspectos fundamentais para os cuidados como a nossa casa coletiva: a cidade. Os desafios do manejo e as melhores práticas a serem adotadas foram assunto do Viva Casa CBN deste sábado, 22 de fevereiro.

Para tratar do tema a jornalista Luciane Mamoré recebeu os engenheiros ambientais, Lais Luna, Marcus Antônio Tedesco e o empresário Fabrício Berton. O impacto dos grandes geradores de resíduos e a mudança de atitude da comunidade para transformar a realidade de acúmulo de lixo.