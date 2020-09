29 DE SETEMBRO O futuro do agronegócio no RCN Live 2020

19 SET 2020 - 15h:00 Por Guilherme Filho

O futuro do agronegócio no Estado depois da pandemia e sua relação com os mercados internacionais, os desafios da produtividade que mantem competitivas as colheitas e a produção de proteína animal são alguns dos temas a serem abordadas na palestra virtual do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, no projeto RCN e CBN em Ação Live 2020.

Essa é a terceira etapa do projeto que tem por objetivo debater os temas mais importantes da realidade estadual, num ambiente moderno e inédito, em caráter omnichannel.

Com a participação de representantes dos mais diversos setores da economia e do mercado, a palestra poderá ser acompanhada pelo facebook.com/JPNews e pelas páginas de todas as emissoras do grupo RCN de Comunicação.