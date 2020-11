CORONAVÍRUS EM MS "O momento é bastante preocupante" destaca Maymone sobre curva ascendente de casos positivos Em duas semanas, número de internados com covid subiu 70%, chegando a 305 pessoas nesta quarta-feira (25)

25 NOV 2020 - 11h:12 Por Isabelly Melo

Em boletim divulgado na live desta quarta-feira (25) a Secretária Estadual de Saúde registrou mais 905 novos casos do novo coronavírus, com quatro óbitos. Com a atualização o total de casos notificados chega a 365.204, sendo que outras 1.113 amostras seguem em análise no LACEN/MS.

Dos casos confirmados (94.652) em Mato Grosso do Sul, 84.103 pessoas estão recuperadas e 1.742 morreram desde o início do contágio no Estado. Outros 5.313 casos estão sem encerramento, aguardando atualização dos municípios.

De acordo com a secretária adjunta de saúde, Christine Maymone, “O momento é bastante preocupante. Estamos tendo um aumento significativo da doença no Estado, principalmente em Campo Grande”.