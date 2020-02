DENGUE ‘Encontramos larva até em água com detergente e lama’, diz agente de endemias Mesmo sem contato com a água o ovo do Aedes Aegypti pode sobreviver por mais de um ano

20 FEV 2020 - 11h:32 Por Isabelly Melo

Já é possível encontrar larvas do Aedes Aegypti em águas com lama e detergente - Arquivo CBN Mato Grosso do Sul registra mais de 16 mil notificações de casos de dengue neste ano, até o momento já foram registradas 12 mortes em todo o Estado, sendo três em Campo Grande, de acordo com o último epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O período de calor intenso e chuvas é o ambiente ideal para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, que dissemina doenças já conhecidas como Chikungunya, Zika e a mais famosa, a Dengue. De acordo com agente de controle de endemias da Sesau, Rogério Dias da Silva, o mosquito está se adaptando cada vez mais a fatores climáticos, locais e outros. Segundo Rogério, mesmo sem contato direto com a água o ovo do Aedes Aegypti pode sobreviver por mais de um ano, e implodir em 30 dias após uma gota de água. Além disso, com o passar dos anos o Aedes Aegypti tem modificado até mesmo o horário de atividade, passando de hábitos diurnos, para também hábitos noturnos. Após todas essas explicações, vale reforçar que a população é fundamental para diminuir as notificações da doença, mantendo o quintal limpo, ao retirar possíveis objetos que possam servir de criadouro para o mosquito como tigelas, potes, tampinhas de garrafa e outros. Além de permitir que os agentes de saúde façam as vistorias nas residências. Rogério explica como acontece o processo do mosquito Aedes Aegypti: Ouça a reportagem completa:

Deixe seu Comentário