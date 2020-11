TECNOLOGIA O mundo será mais digital pós-pandemia? Especialistas avaliam cenário atual e mudanças que podem acontecer

2 NOV 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

A tecnologia foi fundamental nos meses de pandemia para que as atividades continuassem funcionando. No caso do setor da educação, as aulas presenciais se tornaram remotas, os trabalhadores puderam, em alguns casos, trabalhar de casa. Mas no pós-pandemia, o mundo será mais digital? Para o professor e membro Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE), Fabrízzio Soares, as tecnologias que já estavam presentes ganharam mais força na pandemia e caso essas ferramentas não existissem, não se sabe como algumas atividades sobreviveram. A professora e também membro do IEEE, Mylene Farias, acredita que as tecnologias vão ganhar sim mais força, mas que nesses últimos meses de experiência com distanciamento, as pessoas aprenderam a valorizar o contato. Ouça os detalhes: